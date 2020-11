Redação “Serenata” une as voze de Raimundo Fagner e Nelson Gonçalves

Depois de lançar Lábios que Beijei nas plataformas digitais – primeiro single de seu novo álbum – o lendário cantor e compositor cearense Fagner revela agora uma colaboração especialíssima com Nelson Gonçalves , feita com ajuda da tecnologia. Trata-se de uma nova versão para Serenata (Silvio Caldas e Orestes Barbosa), tendo como base a voz de Nelson Gonçalves gravada no álbum de 1991 . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Biscoito Fino .

Além de homenagear a um dos maiores e mais populares cantores do Brasil, o agora registro em dueto resgata histórias de Fagner com um dos seus grandes ídolos na música.

“Comecei a fazer seresta com as músicas do Nelson, jamais imaginaria que um dia viesse a gravar com ele. Na verdade, nossa relação não começou nada bem. Quando estourei com a música Noturno (Coração Alado), a mais severa e contundente crítica que recebi foi dele, o que muito me entristeceu. Até que um dia o Nelson apareceu no estúdio da antiga CBS, com o produtor José Milton, me convidando pra gravar no disco Eles e eu” , relembra Fagner . ” Sentamos no mesmo banco do piano pra tirar o tom de Mucuripe e um filme passou pela minha cabeça: a partir daí, nossa amizade era como a de dois adolescentes. Fazer este dueto com o Nelson é realizar um sonho, acho que refiz esta voz umas cinquenta vezes, ainda não caiu a ficha”.

A relação de Fagner com essas canções começou em casa: “Na minha infância eu já ouvia música de adulto, especialmente Silvio Caldas, a quem considerava o maior. Tive a emoção de apresentá-lo em minha casa, quando de um show que fiz com Silvio em Fortaleza” , relembra o cantor e compositor cearense.

Com tantas serenatas em sua vida, selecionar 12 para o álbum não foi tarefa fácil: ” Esta foi talvez a parte mais difícil. Meu amigo e produtor José Milton tanto ajudou quanto complicou a minha escolha. Além de grande cantor, ele é um profundo conhecedor deste repertório” , pontua Fagner, que prepara o lançamento do álbum para o início de dezembro.

Com título de Serenata, o novo trabalho, primeiro pela gravadora Biscoito Fino , reúne clássicos da música popular gravados originalmente por grandes vozes da Era do Rádio , compostos por P ixinguinha, Silvio Caldas, Cartola, Orestes Barbosa, Vinícius de Moraes e Chico Buarque .

