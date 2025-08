Serd alinha iniciativas de educação ambiental com o Rio Doce Escolar

A educação ambiental será uma das ferramentas mais importantes para a preservação do Rio Doce e para a mobilização das comunidades, escolas e prefeituras das cidades capixabas atingidas pelo desastre socioambiental de Mariana. E para alinhar as futuras parcerias e ações na Bacia Hidrográfica, os coordenadores do projeto Rio Doce Escolar se reuniram com a equipe da Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce (Serd).

Atuando na formação de professores e gestores em Educação Ambiental, o Rio Doce Escolar foi criado em 2022 e vem realizando capacitação em nível de pós-graduação para educadores e aprimorando o ensino nas unidades dos municípios. Cinco cidades já aderiram ao projeto: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. Além dos professores e gestores escolares, os agentes comunitários, os profissionais de secretarias municipais, membros de ONGs, comitês e conselhos municipais também são público alvo da iniciativa.

“Tão importante quanto as obras de saneamento que estamos desenvolvendo nas cidades da Bacia do Rio Doce será o trabalho de conscientização. Ao ser integrada nas escolas, a educação ambiental forma uma geração de cidadãos mais responsáveis e participativos. Nosso objetivo futuro é alinhar a parceria com o Ifes e ampliar o número de cidades dentro do Rio Doce Escolar. Projetos educativos e grupos de trabalho podem estimular práticas sustentáveis, como o descarte correto de resíduos, o uso racional da água, o cuidado com nascentes e matas ciliares, além da valorização da agricultura de base agroecológica”, afirmou o secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi.

Também participaram da reunião, na sede da Serd, em Vitória, a subsecretaria de Ações Socioambientais e Participação Social, Margareth Saraiva; a gerente de Participação Social, Bruna Marcatti; a agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, Walquíria Soares; o antropólogo Marcio Freitas; a assessora de Relações Institucionais da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e coordenadora Adjunta do Projeto Rio Doce Escolar, Aline Nunes; o coordenador de Projetos Escolares do Projeto Rio Doce Escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes), Diego Suhet; e a coordenadora do Programa de Pós-Graduação Ifes e Coordenadora Geral do Projeto Rio Doce Escolar, Manuella Villar Amado.

O Rio Doce Escolar é uma parceria do Ifes, Governo do Estado, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto), secretarias municipais de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat). Mais informações podem ser obtidas em https://projetoriodoceescolar.ifes.edu.br/

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Serd

Renato Costa Neto / Karina Soares

(27) 99944 1204 / 99228 1226

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES