Separada, Mayra Cardi dá em cima de Bianca Andrade no Instagram

A fila andou para Mayra Cardi. Depois de anunciar o fim do seu casamento com o ator Arthur Aguiar no começo de maio, a influencer passou a flertar publicamente com a blogueira Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

Reprodução/Instagram Mayra Cardi e Bianca Andrade flertam pelo Instagram

































Tudo começou como uma brincadeira entre as duas ex-BBBs. Quando ainda era casada, Mayra elogiou uma foto de Bianca no Instagram e comentou que daria em cima da blogueira caso um dia se separasse. Pois bem, o tempo passou, o mundo girou e Mayra Cardi se separou de Arthur Aguiar. Poucos dias depois, nesta sexta-feira (15), ela foi até o Instagram da Boca Rosa pagar sua promessa.

Reprodução/Instagram Mayra Cardi e Bianca Andrade interagem no Instagram





































Bianca, que já declarou abertamente que é bissexual , não deixou barato e respondeu à cantada com um “ó q eu vou hein? (sic)”. A interação das duas animou algumas seguidoras, que passaram a torcer pelo ship do casal. “Já quero juntas”, comentou uma seguidora.

Reprodução/Instagram Bianca Andrade flerta com Mayra Cardi no Instagram