Separação e reconciliação: saiba como os signos agem nessas situações

De acordo com as características dos signos, é possível descobrir como cada pessoa se comporta – ou comportaria – em situações afetivas que envolvem separação e reconciliação. Se você estiver passando por isso ou quiser saber o que esperar do(a) parceiro(a) nesses momentos desafiadores, pensando na melhor forma de agir, confira!





Comportamento dos signos na separação ou reconciliação

Áries (21/03 a 20/04)

Separação: não lida muito bem com o rompimento e pode ter dois tipos de reação… Isolar-se para poder pensar sobre o momento ou investir em novos romances para não demonstrar que está sofrendo.

Reconciliação: quando sente que existe uma possibilidade de reatar com o seu amor, esse signo faz tudo o que pode para ter aquela pessoa de volta.

Touro (21/04 a 20/05)

Separação: evita que a relação chegue ao fim a todo custo. Isso porque não curte mudanças e também não gosta da ideia de ver o outro se envolver com alguém. Mas, se for inevitável, busca atividades para ocupar sua mente com outros assuntos.

Reconciliação: para reconquistar o amor do seu par, investe em muito romantismo. Além disso, esse signo faz de tudo para controlar o ciúme .

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Separação: esse signo pode ser surpreendido com o término do romance, já que nem sempre percebe que a relação está ruim. Quando isso ocorre, por mais que sofra, tende a se recuperar rapidamente e partir para outra.

Reconciliação: ao mesmo tempo em que não costuma guardar mágoas do par, não é do tipo que corre atrás de ex; fica na sua e espera que o outro se arrependa.

Câncer (21/06 a 21/07)

Separação: esse signo costuma sofrer muito com o fim de um relacionamento e uma das razões é o medo de ficar sozinho. Nessa fase, tende a relembrar demais o passado. Para se recuperar mais rápido, nada como uma nova paixão.

Reconciliação: como costuma ser uma pessoa carinhosa, esse comportamento pode deixar saudades no(a) parceiro(a). Caso sinta que tem chances de volta, corre atrás sem medo.

Leão (22/07 a 22/08)

Separação: esse signo não gosta nem um pouco da sensação de ser trocado por outra pessoa. Então, não reage bem a uma separação, mas o orgulho faz com que finja não estar preocupado.

Reconciliação: não curte procurar ex, mas faz o que pode para que a pessoa sinta sua falta por si só.

Virgem (23/08 a 22/09)

Separação: sempre discreto e na dele, esse signo não demonstra seus sentimentos e o quanto sofre com o fim do romance. Por isso, o(a) ex acaba acreditando que realmente foi esquecido.

Reconciliação: apesar de querer se reconciliar, não costuma pedir uma chance ao seu antigo amor. Ao invés disso, fica esperando que o outro tome a iniciativa.

Libra (23/09 a 22/10)

Separação: é daquelas pessoas que adoram ter uma companhia e, na relação, fazem o que podem para tudo dar certo. Se isso não acontece, erguem a cabeça e partem para outra.

Reconciliação: se ainda amam a pessoa, demonstram seus sentimentos e tentam reconquistá-la enquanto podem.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Separação: se foi o(a) ex que terminou, esse signo não esquece a mágoa, mas, ao mesmo tempo, não quer que o outro perceba sua tristeza. Muitas vezes, procura ” vingança ” encontrando um novo parceiro.

Reconciliação: sempre com mistério, deixa no ar que deseja voltar, principalmente para instigar a curiosidade do(a) ex.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Separação: por mais que fique triste com o fim de uma relação, prefere focar suas energias em analisar os erros do passado e mudar seu comportamento para um próximo relacionamento melhor.

Reconciliação: como faz parte da personalidade desse signo curtir uma aventura e se divertir para valer, só vai atrás de ex se realmente amar muito essa pessoa.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Separação: não faz alarde, mas também não esconde o que sente. Se esse signo fica magoado, tende a se isolar e costuma focar todas as suas energias no trabalho .

Reconciliação: não costuma agir por impulso. Caso decida ir atrás da pessoa, dá apenas mais uma chance para serem felizes juntos.

Aquário (21/01 a 19/02)

Separação: pode guardar rancor, mas não fica remoendo esse sentimento durante muito tempo. Logo quer sair para se divertir, conhecer novas pessoas e arriscar um novo romance.

Reconciliação: quando a paixão é grande, pode até correr atrás do(a) ex, mas sua liberdade vem sempre em primeiro lugar.

Peixes (20/02 a 20/03)

Separação: quando ama, esse signo mergulha de cabeça, então, se há um rompimento, sofre bastante. O remédio para isso costuma ser um novo amor.

Reconciliação: segue o coração com determinação para voltar com a pessoa, afinal, esse signo acha que todos merecem uma nova oportunidade e acredita profundamente no amor.

