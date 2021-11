SEP conclui transferência de metodologia de Gestão Estratégica para a Prefeitura de Santa Teresa

A Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) concluiu, nesta quinta-feira (25), o processo de transferência de metodologia da Gestão Estratégica do Governo do Estado para a Prefeitura de Santa Teresa. Durante todo o processo, iniciado em setembro deste ano, o trabalho realizado pela equipe da Subsecretaria de Planejamento e Projetos (Subepp) envolveu também a participação de gestores de órgãos estaduais, associações e sindicatos ligados à área rural da região serrana do Estado.

A Gestão Estratégica para Resultados, realizada pelo Governo, envolve processos de trabalho ligados ao Planejamento Estratégico, ao gerenciamento intensivo de programas e projetos e ao Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (Sigefes).

A transferência da metodologia do Escritório de Projetos do Governo para a Prefeitura de Santa Teresa envolveu a realização de oficinas, entre as quais as de definição de missão, visão e valores do órgão; análise de cenário; definição de desafios, indicadores e metas; estruturação do Escritório Setorial de Projetos e definição de projetos e ações. Essas oficinas contaram com a participação de servidores da prefeitura e de demais órgãos e instituições da região na qual ela está inserida.

A subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos, Joseane Zoghbi, destacou a difusão da cultura do gerenciamento de projetos e a profissionalização da gestão pública como um dos objetivos da SEP. “É muito importante transferir a metodologia, por meio de parceria com prefeituras, fortalecendo a cultura da Gestão Estratégica e do Planejamento Estratégico para além do Governo do Estado”, disse ela. Também participaram do evento a gerente de Gestão Estratégica da Subepp, Anna Claudia Aquino Pela, e os gestores da mesma subsecretaria, Elizane Maria Jubini e Mirko Levis Pose.

O prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, disse que o planejamento é de suma importância para a qualificação e valorização profissional dos servidores do órgão. “O apoio do Governo do Estado, por meio da SEP, e também o da Secretaria Municipal de Agricultura, foram fundamentais para desenvolvermos ações positivas no município”, afirmou.

A secretária de Agricultura de Santa Teresa, Edna Totola, apresentou um eixo temático que envolveu as áreas de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, mostrando um mapa estratégico definido pela gestão municipal para os próximos anos. Ela também destacou o apoio do Governo, que considerou “essencial para definirmos esse planejamento e buscarmos excelência no serviço público”.

Siges

Também nesta sexta-feira (25), foi assinada a cessão do Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo (Siges) à Prefeitura de Santa Teresa. O Siges é um sistema próprio do Governo, desenvolvido numa parceria entre a SEP e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). A partir dessa cessão, a prefeitura poderá gerenciar seus projetos internos, por meio do sistema.

Utilizando o Siges, a equipe do Escritório de Projetos do Governo, que funciona na SEP, faz o gerenciamento intensivo de ações, projetos e programas das carteiras estratégicas da Administração Estadual. E essa mesma metodologia pode ser aplicada nos projetos e programas das Secretarias e Órgãos.

