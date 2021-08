“Sentimento de dever cumprido”, diz Luciano Huck em despedida ao  Caldeirão

Reprodução Luciano huck se despede do Caldeirão





Na tarde deste sábado (28) o apresentador Luciano Huck se despediu do Programa Caldeirão do Huck, que agora será conduzido por Marcos Mion. De forma emocionada, o apresentador agradeceu diversas vezes e disse que cresceu imensamente durante todos estes anos.

“Sentimento de dever cumprido, aprendi muito nestes últimos anos, me trasformei, muito obrigada. Ultima vez que você vai me assistir no sábado com o caldeirão do Huck, me despeço deste palco, deste logon e nos encontramos no domingão, em um momento que precisamos nos regenerar desta fase tão difícil, então só quero dizer muito obrigada”, declara.





A partir do dia 5 de setembro que o apresentador vai comandar o “Domingão”. A partir dessa data, Tiago Leifert deixa a programação com o fim do “Super Dança dos Famosos” e a atração fica por conta do marido de Angélica.

Segundo divulgado pela Globo, o formato do “Domingão” comandado por Huck vai “misturar quadros de sucesso com grandes histórias”. O dominical segue nesse estilo até dezembro deste ano e a partir de janeiro de 2022 o programa estreia em uma nova fase com muitas novidades.

Marcos Mion assumirá os sábados no lugar de Huck. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora no início do ano . Em abril, Mion foi contratado pela Netflix, onde apresentaria reality shows e desenvolveria documentários. E o contrato com a gigante do streaming se tornou uma dor de cabeça para Mion, que precisará pedir demissão antes mesmo de iniciar suas atividades na plataforma.