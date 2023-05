Senta, safada(o)! Veja 8 dicas infalíveis para uma sentada matadora

Confira dicas fáceis para botar em prática na hora do sexo e dar para o(a) crush aquela sentada fatal e inesquecível

Ao longo dos últimos anos, foram muitos os assuntos de interesse dos leitores: sexo anal, sexo oral, sex toys, masturbação, entre tantos outros. Contudo, não há como negar que um dos temas preferidos quando o assunto é sexo é ela, a sentada.

Dentre as centenas de opções do Kama Sutra, a sentada é a que mais chama a atenção, seja de quem senta, seja de quem faz a vez de “cadeira”. Além de toda a questão da pessoa penetrada poder controlar profundidade, velocidade e intensidade, existem também explicações que perpassam o fetichismo.

“Existem múltiplos fatores que despertam percepções e sensações diferentes nas pessoas, diversas culturas e diferentes épocas. A imagem da pessoa sentada sobre a parceria, em qualquer variação, traz à tona uma posição de dominância”, explica o psicólogo e sexólogo Marcos Santos.

Como tudo que é bom pode melhorar, relembra todas as melhores dicas já dadas na coluna para deixar a sentada ainda mais gostosa.

Confira:

Rebolar

Além de excitar ainda mais quem assiste à cena, rebolar na sentada faz com que a pelve entre em movimento e as chances de orgasmo aumentem. “Durante a excitação, toda a região pélvica fica cheia de sangue, o que favorece a lubrificação nas mulheres. Sem contar que, durante a movimentação do quadril, é maior atrito entre o canal vaginal e o pênis”, explica a fisioterapeuta pélvica Débora Pádua.

Se apoie

É possível deixar as mãos livres, mas as chances de cansar são maiores. Vale recorrer a apoios: “Se estiver na cama, apoie a mão na parede, apoie na sua parceria, e vale também testar no sofá que tem um ângulo bem legal. Aí pode apoiar na parceria ou no encosto do sofá”, orienta Mariah Prado, fundadora da Share Your Sex.

Inclinação e foco no clitóris

Se você inclinar o corpo para frente, vai conseguir esfregar o clitóris no corpo da parceria. Ainda inclinada, foque na posição da perna, deixando o joelho em cima da pessoa ou tentando colocar as pernas embaixo da perna da parceria. “Você ganha um outro ângulo e um dinamismo maior”, garante Mariah.

Prefira a cavalgada de frente

Apesar de muitas mulheres gostarem de cavalgar de costas para proporcionar uma boa visão do bumbum para a parceria, quem tem pênis tende a preferir a cavalgada de frente.

“Quando a pessoa está por cima, mas de frente, é anatomicamente melhor por conta da posição do pênis quando está duro. Com ela de costas, fica um pouco mais desconfortável, de repente pode até machucar”, explicou o brasiliense Rafael Pereira em entrevista à coluna.

Variações

Quando o assunto é sentada, o céu é o limite. Logo, confira algumas variações da sentada para colocar em prática e gozar muito:

Sentada anal

Apesar de fazer sucesso na penetração vaginal, a sentada também pode ser uma delícia no sexo anal. “Não chega a existir uma posição ideal, mas pode ser interessante tentar as que dão mais autonomia para quem está sendo penetrado. Na sentada, quem dita o sexo é quem está por cima”, explica a terapeuta sexual Tâmara Dias.

Fortaleça as pernas

A dica aqui para não sobrecarregar o corpo é saber o próprio condicionamento e, se for preciso, fazer adaptações. É preciso ter força nas pernas, afinal, essa é uma posição que cansa mais: “Quanto menos sedentária estivermos, mais fácil a posição fica e mais tempo dá para aguentar”, explica Mariah.

Aposte no lentinho

Por último, mas não menos importante, fica a dica: o sexo lentinho, apesar de muitas vezes subestimado, pode proporcionar muito prazer. Além de gostoso, ele atiça a vontade dos dois e ainda permite que o sexo dure mais, uma vez que devagar o cansaço demora mais a chegar.