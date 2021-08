Sensitiva fala sobre os novos romances de Neymar Jr. e Paolla Oliveira; confira!

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira e Neymar Jr.





“Não vai dar em nada, assim como o namoro da Bruna e Enzo também não deu.” Foi desse jeito, mencionando o término do relacionamento de Bruna Marquezine e Enzo Celulari, que Lene Sensitiva resolveu falar da nova investida do jogador Neymar: a influencer Bruna Biancardi, que já acumula mais de duzentos mil seguidores no Instagram.

Ao se depararem com a frase, os internautas não perderam a oportunidade de expressar suas opiniões. “É apenas um amistoso”, disse um. “Neymar não conseguiu reconquistar a Marquezine, então foi lá e arrumou um clone dela”, escreveu outro. Já o terceiro afirmou estar “de boas porque no momento certo acontece”, deixando subentendido que ainda tem esperança de o casal Brumar finalmente se acertar.





Mas não parou por aí! A vidente aproveitou para fazer uma previsão a respeito do affair entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, que virou até música na voz de Mumuzinho. Segundo adiantou, “não tem futuro, não. Logo, vão terminar, e será uma polêmica”. Uma das seguidoras até se mostrou triste com a notícia: “Que pena, mas me lembro de quando falou que ela tinha um bloqueio amoroso”.