Senadores da CPI da Covid-19 homenageiam Tarcísio Meira

reprodução/tv senado Tarcísio Meira foi homenageado na CPI da Covid-19

Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira (12) vítima de Covid-19 . O ator estava com 85 anos e precisou ser internado por conta de complicações da doença causada pelo novo coronavírus. Nos últimos dias, o quadro do artista estava estável, mas ele permanecia intubado na UTI e com assistência de diálise contínua.

No momento do anúncio da morte, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) deu a notícia durante os trabalhos da CPI da Covid-19, que recebe o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Os senadores fizeram um minuto de silêncio pelo ator e pelas vítimas da Covid-19.

“Infelizmente faleceu o ator Tarcísio Meira, vítima de Covid, segundo noticiam sites. Estava internado há bastante tempo, é mais um desses quase 600 mil brasileiros que perderam a vida, dentre outras coisas, por que o governo não soube fazer o trabalho na hora certa, não teve responsabilidade e seriedade para isso”, disse o senador do Sergipe.