Senadores afirmam que ataques de Bolsonaro inviabilizam André Mendonça no STF

Agência Brasil André Mendonça





Os constantes ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ao Supremo Tribunal Federal (STF) devem inviabilizar a indicação de André Mendonça a uma vaga na Corte. A informação é do jornalista Valdo Cruz, da Globo News.

De acordo com o jornalista, pelo menos 50 senadores são contrários à indicação de Mendonça ao STF. Isso porque os parlamentares “não veem sentido em aprovar um nome escolhido por Bolsonaro para compor um tribunal que o próprio presidente ataca e cujas decisões ameaça descumprir”.

A indicação de Mendonça para a vaga de Marco Aurélio Mello ocorreu em julho. Porém, até agora, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não pautou a sabatina do ex-Advogado-Geral da União.

Você viu?

Relação de Bolsonaro com Mendonça

No último dia 24 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, além do compromisso de começar toda sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal com uma oração, também pediu para que André Mendonça, seu indicado à Corte, também almoce com ele uma vez por semana .

Bolsonaro indicou Mendonça para substituir o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que deixou o cargo em julho. Entretanto, em meio à tensão entre os poderes, André Mendonça ainda não foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. O ex-chefe da Advocacia-Geral da União encontra obstáculos no Senado, como a oposição do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) .





“Ele firmou dois compromissos comigo: um é, em toda primeira sessão da semana, começar com uma oração lá. E o outro é almoçar uma vez por semana comigo”, afirmou Bolsonaro.