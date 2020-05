Senadora Mara Gabrilli testa positivo para Covid-19

Divulgação Acidente envolvendo avião agrícola afetou cidades do sudoeste do Pará.

Um pequeno avião agrícola colidiu contra um linhão da empresa Eletronorte na cidade de Pacajá, no Pará , e deixou 10 cidades da região sem conexão à internet. Acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira (18).

Segundo a empresa, a colisão da aeronave com o linhão quebrou os cabos de fibra óptica, fazendo com que 10 cidades da região ficassem sem acesso à internet até que o problema fosse solucionado. As cidades afetadas foram: Altamira, Uruará, Rurópolis, Santarém, Itaituba, Placas, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Brasil Novo e Medicilândia.

Desde o momento do acidente, equipes da Eletronorte e da Prodepa, responsável pelos cabos de fibra óptica, estão trabalhando para reestabelecer a conexão com a internet nos municípios afetados.