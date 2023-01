Senadora Mara Gabrilli larga o PSDB e anuncia novo partido

Agência Brasil Senadora Mara Gabrilli

A senadora Mara Gabrilli comunicou no fim de semana que não fará mais parte do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Ela se filiou há 19 ano na sigla, mas resolveu aceitar o convite do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab , para fazer parte do PSD (Partido Social Democrático).

A parlamentar usou seu perfil no Twitter para revelar sua decisão de seguir um novo rumo na carreira política. Ela aproveitou o espaço para agradecer ao ex-senador José Serra (PSDB) e que agora estará atuando ao lado de Kassab em seus projetos no Senado Federal.

“Obrigada, José Serra, por me abrir as portas para a política. Serra e Gilberto Kassab foram os maiores impulsionadores de minha trajetória. Saio com gratidão do PSDB para o PSD, levando comigo a missão de continuar trabalhando pelo Brasil”, escreveu a senadora.

Mara Gabrilli foi eleita senadora por São Paulo em 2018, derrubando o favoritismo de Eduardo Suplicy (PT). Ela se colocou como uma parlamentar independente, mas mudou de posição durante a pandemia e passou a fazer oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Por ser adversária histórica do PT, decidiu embarcar na candidatura da terceira via e foi escolhida para ser vice-presidente na chapa da também senadora Simone Tebet (MDB-MS). As duas ficaram em terceiro lugar no primeiro turno das eleições do ano passado, com 4,16% dos votos válidos.

MDB e PSDB liberaram os parlamentares para apoiarem quem quisesse. Simone decidiu ir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Gabrilli escolheu ficar neutra, posição muito criticada por ambos os lados.

Mara tem 55 anos e é formada em psicologia e publicidade. Antes de ser senadora, foi eleita deputada federal por dois mandatos e atuou como vereadora na cidade de São Paulo, além de ter sido secretária municipal da Pessoa com Deficiência.

