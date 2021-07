Senador Jorge Kajuru planeja renunciar mandato após recesso parlamentar

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO)

Jorge Kajuru, senador do Podemos pelo estado de Goiás, disse que pode renunciar ao mandato do Senado Federal em agosto, depois do fim do recesso parlamentar. Prestes a realizar uma cirurgia, ele informou ao portal Poder360 que não pretende morrer de terno e gravata.

Ao Poder360, disse que sente tristeza pelos rumos da política em Brasília e pela falta de trabalho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Prestes a realizar uma cirurgia, afirmou que não pretende morrer de terno e gravata.

“Quero morrer de porre em uma praia. Ouvindo B. B. King e Nina Simone“, disse o Kajuru

O senador criticou a atuação do presidente e afirmou que se sente triste pelos rumos da política em Brasília. Conforme disse ao site, para ele, não há perspectivas de melhora na ação do governo de Jair Bolsonaro frente à pandemia, já que a saúde da população não é uma preocupação.

Segundo Kajuru, o único motivo que o segura no cargo é a manutenção da sua equipe parlamentar, que mantém desde 2014. O senador teme que o suplente Milton Mercêz dispense o quadro assim que assumir.

O senador foi um dos autores da notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro no caso Covaxin. O texto diz que Bolsonaro prevaricou ao não requisitar à PF (Polícia Federal) a abertura de uma investigação para apurar o suposto caso de superfaturamento na compra da vacina indiana. Também são signatários os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contarato (Rede-ES).