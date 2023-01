Senador cobra Ministério da Justiça investigação sobre caso Americanas

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira usou as redes sociais neste domingo (15) para cobrar uma investigação do Ministério da Justiça no caso das Americanas, que declarou ter “inconsistências contábeis” na ordem de R$ 40 bilhões.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela investigação de empresas listadas na Bolsa de Valores, já abriu três inquéritos para apurar possíveis irregularidades dos diretores da companhia. A dívida foi anunciada na noite de quarta-feira (11) e provocou a renúncia do presidente da empresa, Sérgio Rial.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Um dos processos irá apurar os fatos relevantes divulgados pela empresa com os balanços financeiros dos últimos trimestres. O segundo vai analisar as informações contábeis da empresa.

“O Brasil precisa entender como a Americanas, aberta em Bolsa, lesou milhares de investidores. Capitalismo não é isso. O ministério da Justiça tem de investigar através de seus instrumentos os responsáveis por esse escândalo? As empresas que fazem balanço? E a área econômica?”, publicou o ex-ministro da Casa Civil.

“Vai ficar tudo assim? Ninguém sabe, ninguém viu, o Brasil só olha para trás e diante de nós um dos maiores escândalos financeiros da história: 40 bilhões de reais”, completou.

O último processo, aberto nessa quinta-feira (12) à noite, vai investigar as condutas dos diretores e sócios da empresa relacionadas ao rombo. Há suspeitas de que acionistas previram o déficit e venderam ações da varejista meses antes do anúncio, o que derreteu os papéis da empresa.

Em nota, a CVM afirmou que as investigações seguirão o critério de rigor e não descartou o auxílio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF) nas apurações. Todos os processos correm em sigilo.





Fonte: IG ECONOMIA