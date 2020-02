Senador Cid Gomes é baleado durante confronto com a polícia

arrow-options Reprodução Senador Cid Gomes foi baleado nesta quarta (18)





O senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado durante um confronto com a polícia em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19). Ele estava tentando invadir um quartel da corporação utilizando uma retroescavadeira quando foi atingido por uma bala de borracha.

No momento em que foi baleado, Cid Gomes estava pilotando a retroescavadeira e avançava contra o portão do quartel. Confira o momento dos disparos:









“Vocês têm cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais”, disse o senador.

Segundo a assessoria do senador, um dos tiros disparados atingiu o peito de Cid Gomes, que foi encaminhado ao Hospital do Coração de Sobral. Os policiais que participavam do protesto estavam pedindo um aumento salarial.

Cid Gomes, que é irmão do ex-candidato à presidência Ciro Gomes, foi prefeito de Sobral de 1997 e 2005 e construiu na cidade a sua carreira política. Ele tambpem já foi governador do Estado e faz parte da base aliada do governador Camilo Santana (PT).

