Senado vai analisar arcabouço fiscal depois do dia 12, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira (1º) que o arcabouço fiscal deve começar a ser discutido na Casa na semana do dia 12 de junho.

A análise do texto, aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana, começará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Só depois, o novo marco fiscal será apreciado no plenário da Casa, sob relatoria de Omar Aziz (PSD-AM).

Pachecho lembrou que a próxima semana tem o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (8), por isso será mais curta, adiando a tramitação do arcabouço fiscal.

“Já na outra semana, semana do dia 12, é muito importante que se inicie os trabalhos na CAE. Votando na CAE, a gente leva imediatamente ao plenário para fazer a apreciação”, disse Pacheco.

