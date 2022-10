Senado estuda MP que prorroga contratação pelo IBGE

Tânia Rêgo/Agência Brasil Censo 2022: Senado debate entender contratações provisórias

A Medida Provisória 1.125/2022 que prorroga por até dois anos os contratos temporários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi encaminhada para o Senado nesta quinta-feira (13).

O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11), debate a MP publicada em junho deste ano. A decisão deve ser votada pelos senadores até 25 de outubro. Os contratos são referentes à 393 analistas censitários que trabalham para o Instituto em função do Censo 2022.

De acordo com o governo federal, as circunstâncias excepcionais como a pandemia da covid-19 e a falta de recursos financeiros nos últimos dois anos levaram o censo demográfico a ser adiado, o que acabou levando à extinção dos contratos temporários antes do término dos trabalhos do Censo.

Recentemente, foi relatado uma defasagem no número de contratados pelo IBGE para a finalização da coleta de dados, e o resultado para a pesquisa foi adiado para o início de dezembro .

Segundo a instituição, cerca de 49% da população teve seus dados contabilizados pelos pesquisadores em agosto. O número é pequeno em comparação ao levantamento de 2010, que em 60 dias havia contabilizado 60% da população.

O relator do texto Ronaldo Martins (Republicanos-CE) defendeu a MP, argumentando que o censo demográfico é um instrumento fundamental para o funcionamento das organizações brasileiras e o entendimento da situação dos cidadãos no país.

Martins continuou, dizendo que a decisão do Supremo “deixou claro que o direito à informação é basilar para que o poder público possa formular e implementar políticas públicas, pois é por meio de dados e estudos que os governantes podem analisar a realidade do país.”

