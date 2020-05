Senado decide cancelar recesso no meio do ano por causa de pandemia

Senado Federal Devido a pandemia,Senado Federal vem trabalhando remotamente

Os líderes partidários do Senado Federal decidiram cancelar o recesso parlamentar que ocorreria no meio deste ano, 18 a 31 de julho, devido à pandemia de Covid-19. Decisão foi tomada em uma reunião por videoconferência com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na manhã desta segunda-feira (18).

“A decisão foi tomada por entendermos que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia da covid-19”, escreveu o presidente do Senado em seu Twitter. O cancelamento foi sugerido por Alcolumbre e acatado pelos líderes parlamentares, segundo relatos ouvidos pelo portal G1 .

Os senadores têm direito, conforme seu regimento, a dois recessos por ano. Um entre 23 de dezembro e 1º de fevereiro e outro, no meio do ano, entre 18 a 31 de julho.

Na reunião, também foi decidido adiar o retorno presencial ao Senado , que estava previsto para 15 de junho. Agora, os parlamentares esperarão até a última semana de junho para decidir se voltaram a ter sessões presenciais em Brasília em julho ou agosto.

Após reunião de líderes realizada nesta segunda (18), ficou decidido que não haverá recesso parlamentar em julho. A decisão foi tomada por nós parlamentares por entendermos que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia da covid-19. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) May 18, 2020