Senac São Paulo recebe desfiles do SPFW N55

Divulgação Senac recebe desfiles do SPFW

O Senac, por meio da unidade Lapa Faustolo, se transforma na Sala Senac e receberá seis desfiles da edição N55 do SPFW*, que neste ano leva o tema Origens, entre os dias 25 e 27 de maio, sempre às 10h e às 11h. A escola referência na formação de profissionais de moda recebe a passarela oficial da maior semana de moda da América Latina.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

No evento, o auditório do Senac Lapa Faustolo será a passarela para a apresentação das marcas e estilistas: Igor Dadona, Gefferson Vila Nova, Ronaldo Silvestre, Maurício Duarte, Rafael Caetano e Silvério, sendo os dois últimos docentes da instituição.

As salas de aulas e os laboratórios de beleza serão transformados em camarins, backstages para a preparação das roupas, cabelos e maquiagens das modelos e dos modelos, além de um estúdio de criação para uso exclusivo dos influenciadores convidados. Já a modateca da unidade, servirá como sala de imprensa e a área externa terá a comunicação visual com fotos da comunidade escolar em um projeto autoral dos fotógrafos e professores da instituição, Carol Bernardo e Thiago Borazanian. A Editora Senac São Paulo também marca presença com quiosque de vendas de publicações da área de moda, beleza e design.

Vivências educacionais

Alinhada aos propósitos da instituição, a iniciativa promove a conexão entre os estudantes com o mercado de trabalho, o aprendizado na prática e a democratização da educação. Durante o evento, cerca de 100 estudantes dos cursos técnicos, graduação e pós-graduação das unidades do Senac e do campus Santo Amaro, acompanharão as atividades relacionadas à produção de moda, modelagem, beleza (cabelo e maquiagem) e fotografia. Vale destacar a participação de 15 alunos e alunas do Bacharelado em Design de Moda no backstage do estilista João Pimenta, consultor criativo da área de moda do Senac São Paulo, que fará o desfile de abertura do SPFW no dia 22, no Theatro Municipal, comemorando 20 anos da marca.

Além disso, 20 estudantes do curso Técnico em Produção de Moda atuarão no backstage da marca AZ Marias, da estilista e docente Cinta Felix, que apresenta suas criações no Komplexo Tempo, na Mooca, no dia 27 de maio, às 19h30. A Beleza da marca contará com a participação de estudantes do curso de Maquiagem Artística: Efeitos Especiais e ex-estudantes do curso Tranças Afro: Técnicas e Estilos. Os alunos e alunas do Senac contam, ainda, com o profissional Marcello Costa integrando a equipe, que, juntos, assinam a beleza dos desfiles das marcas TA Studios, Ronaldo Silvestre e Maurício Duarte.

Mostra Senac

Outra novidade da edição será a Mostra Moda Senac, uma exposição com diversos looks de trabalhos de alunos e alunas das unidades que oferecem curso de formação em moda por todo Estado de São Paulo, baseados nas seguintes trilhas formativas: criação, construção, negócios e comunicação de moda. Essas trilhas compreendem todo o funcionamento do mercado de moda, passando pela criação e planejamento de serviços e produtos, pela construção e materialização dessas ideias e, por fim, pelas estratégias de comunicação e gestão do segmento da moda. Será uma oportunidade de conhecer o talento e a criatividade dos estudantes e entender como o Senac prepara o profissional para se destacar no mercado de moda, contribuindo para um setor cada vez mais diverso, criativo e inovador.

Confira abaixo os line-up dos desfiles presenciais no Senac Lapa Faustolo:

Quinta-feira (25)

10h – Igor Dadona

11h – Gefferson Vila Nova

Sexta-feira (26)

10h – Rafael Caetano

11h – Ronaldo Silvestre

Sábado (27)

10h – Maurício Duarte

11h – Silvério

*O SPFW N55 acontece de 25 a 28 de maio dividindo-se em três locações: Komplexo Tempo, o Senac Lapa Faustolo e o Iguatemi São Paulo. Além disso, o evento também ocupa, com desfiles pontuais, algumas locações históricas de São Paulo, como o Theatro Municipal, escolhido para a abertura da semana de moda, no dia 22.

Serviço

Sala Senac no SPFW N55

Quando: De 25 a 27/5, sempre às 10h e às 11h.

Onde: Rua Faustolo, 1.347, Lapa – São Paulo/SP

Fonte: Mulher