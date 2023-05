Senac recebe Masters of Makeup in Action Klass Vough

FreePik Senac Santana sedia a 4ª edição do MMA – Masters of Makeup in Action Klass Vough

Com tradição na formação de profissionais na área de moda, beleza e estética, o Senac São Paulo promove, por meio da sua unidade Senac Santana, na zona norte da capital, a parceria educacional com a 4ª edição do MMA – Masters of Makeup in Action Klass Vough, entre os dias 23 e 24 de maio.

O campeonato vai eleger a melhor maquiagem na categoria social e artística entre maquiadores amadores e profissionais. O evento será dividido em dois grupos com a primeira turma formada por estudantes da área de beleza do Senac. Já o segundo grupo será composto por maquiadores profissionais.

O evento contará com júri renomado formado por docentes da instituição da área de beleza e profissionais do mercado, como os maquiadores Ariel Cohen, TatMake, Bruno Fatone, Dennis Dal Bello, Marília Pisciotti e Kaká Moraes.

A iniciativa está alinhada aos pilares do Senac em promover a conexão entre os estudantes com o mercado de trabalho, o aprendizado na prática e o estímulo à criatividade. A instituição contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres, técnicos e de ensino superior (graduação), presenciais e a distância, na área de moda, beleza e estética, a exemplo dos cursos Colorimetria para Maquiadores, Make e Hair para Festas e Eventos, Maquiador, Maquiagem para Beleza Negra, Maquiagem para Imagem de Moda , Maquiagem para Noivas e o Bacharelado em Estética e Cosmética e o Bacharelado em Desing de Moda que estão com inscrições abertas por meio do site do Senac.

Serviço:

MMA – Masters of Makeup in Action Klass Vough

Onde: Senac Santana (Rua Voluntários da Pátria, 3167, Santana)

Quando: 23 e 24/5 das 9h às 19h

