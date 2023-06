Senac promove evento Beleza 360° com Marcello Costa e Dudu Bertholini

Reprodução/Instagram Dudu Bertholini participa do Beleza 360° no Senac

O Senac Lapa Faustolo, unidade especialista em moda e beleza, localizada na zona oeste da capital, recebe o evento Beleza 360° no dia 5 de junho, das 19h às 22h30. Para fazer a inscrição e participar do evento, acesse o site do Senac São Paulo .

Gratuito, o encontro oportuniza a reflexão sobre a beleza como linguagem na construção da imagem de moda, consumo e comportamento em palestras ministradas por profissionais ícones do segmento como Marcello Costa, cabeleireiro e maquiador com mais de 20 anos de experiência em design de looks no cenário internacional, e Dudu Bertholini, diretor criativo, stylist, estilista e consultor de moda.

Durante a atividade serão apresentadas técnicas de beleza, a evolução histórica e os aspectos técnicos e estéticos do segmento a partir de diálogos sobre ética, identidade e cultura.

Alinhada aos propósitos da instituição, a iniciativa promove a conexão entre os estudantes com o mercado de trabalho, o aprendizado na prática e a democratização da educação. A escola contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres presenciais e a distância, na área de beleza.

Confira a programação do evento:

• Palestra 360°com Marcello Costa, das 19h às 21h

O artista Marcello Costa apresenta técnicas de beleza como peruca e prótese, maquiagem, penteado e efeitos especiais, inspirados em momentos relevantes da carreira. Na atividade, também será abordada a criação de beleza para o mercado da moda e plano de carreira para profissionais.

• Bate-papo: Close certo! com Dudu Bertholini e Marcello Costa, das 21h às 22h30

Debate sobre a evolução histórica da beleza, que por muito tempo foi reconhecida como opressora, mas, atualmente, é um recurso libertador e de afirmação das múltiplas identidades.

Serviço

Beleza 360°

Quando: 5 de junho, 19h às 22h30.

Onde: Senac Lapa Faustolo. Rua Faustolo, 1.347, Lapa – São Paulo/SP

Obs.: para fazer a inscrição e participar do evento, acesse o site do Senac São Paulo

