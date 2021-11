Instagram ‘Sempre no limite’, desabafa Juju Salimeni sobre ansiedade





Juju Salimeni abriu seu coração no último domingo (14) e desabafou sobre sua luta contra a ansiedade em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, a musa fitness compartilhou um registro com um grande sorriso para acompanhar seu desabafo mais íntimo. “Ela é forte, porque está em constante batalha contra a ansiedade. A voz da ansiedade diz que ela é fraca. Alguns dias, ela escuta tudo o que a voz diz. Mas outros dias, ela encontra o poder de ignorá-la”, iniciou.

“Ela é forte, porque aparece, mesmo quando está tremendo. Ela fala, mesmo quando está com a voz embargada. Ela continua respirando, mesmo quando essas respirações são instáveis. Mas na maioria das vezes, ela faz o que tem que fazer”, continuou.

“Ela desliga o alarme. Ela toma banho. Ela veste. E então ela faz a porra toda. Ela sofre de constante autoconsciência, mas passa por isso. Ela se recusa a deixar a ansiedade controlar sua vida. Ela tenta muito. Ela coloca tanto esforço. E ela chegou tão longe. Ela nunca relaxa. Ela está sempre no limite. E ela faz tudo isso desse jeito: com um sorriso no rosto”, finalizou.

Nos comentários, os fãs apoiam a artista. “Maravilhosa!”, elogiou um seguidor. “Vai passar”, disse outro. “Você é forte!”, completou mais um.