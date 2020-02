Seminua, Lexa empina o bumbum em foto e faz revelação

A cantora causou na web ao aparecer sem roupa

Na última segunda-feira (10), Lexa chamou a atenção de seus mais de 11,8 milhões de seguidores ao publicar mais um clique ousado nas redes sociais.

A cantora, na imagem em questão, surge seminua, usando apenas alguns adereços carnavalescos. Ao legendar o post, a famosa revelou para os fãs a data de seu bloco de carnaval.

“Plenitude em saber que o Trio sairá esse ano. Amanhã divulgarei as atrações! Anota aí dia 16 de Fevereiro na Av. Marquês de São Vicente – 230″, anunciou a artista.



Por conta do registro sexy, a esposa de MC Guimê recebeu uma enxurrada de comentários de seus admiradores. “Lexa, preciso que você entenda: tu é perfeita demais“, declarou uma internauta.

“E esse corpo? Queria sair com ele no carnaval. Me empresta!?”, pediu outra. “Está simplesmente maravilhosa! Estou passada com esse bundão”, disse ainda uma terceira pessoa.