Seminário on-line: Incaper e Prodest apresentam ‘Painel Agro’ com Dados da Produção Agropecuária do Estado

Nesta quarta-feira (24), às 16 horas, por meio de um seminário on-line, que será transmitido no canal do IncaperTV no Youtube será apresentado o Painel de Dados da Produção Agropecuária do Espírito Santo, o “Painel Agro”, recentemente desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), sob a coordenação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A novidade vai disponibilizar séries históricas de dados da produção agropecuária do Estado.

Os objetivos do painel são organizar e divulgar os dados da produção agropecuária do Estado, a fim de facilitar a consulta destes dados para o planejamento de políticas públicas. A iniciativa ainda possibilita a realização de consultas de gráficos e visualização de relatórios pré-definidos, com os dados da produção agropecuária.

Além das pesquisas oficiais e já conhecidas, o painel também disponibiliza para a sociedade um conjunto de informações que contextualizam a situação da agricultura de cada um dos municípios capixabas. O público poderá visualizar e navegar por dados da produção da fruticultura e, principalmente, da olericultura, tais como gengibre, inhame e morango, que não constam na pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos dados levantados são considerados “pesquisas experimentais”.

O projeto teve o apoio financeiro de recursos da primeira chamada pública do banco de projetos da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O painel é um dos resultados obtidos no projeto “Desempenho da agropecuária nos municípios do Espírito Santo nos últimos 10 anos e impactos socioeconômicos”, que é coordenado pela doutora em Economia e pesquisadora do Incaper, Edileuza Galeano.

De acordo com ela, o desenvolvimento do Painel Agro supre uma demanda por dados da produção dos setores rurais do Estado. “No que diz respeito aos indicadores de valor bruto da produção estadual, é de fundamental importância o acompanhamento e mensuração do que é produzido no Espírito Santo e a divulgação dos dados”, completou.

Irão participar da apresentação do Painel Agro, o Secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, representantes do Incaper, do Prodest e do IBGE.

Para acompanhar o Painel Agro, basta acessar o link: www.youtube.com/IncaperTV e/ ou https://youtu.be/UDTYCdZfSDY

O painel estará disponível no site do Incaper e as dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Texto: Tatiana Toniato Caus com informações de Edileuza Galeano.

