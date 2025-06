Seminário LGBTQIAPN+ está com as inscrições abertas

Com foco no debate sobre políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, a Comissão de Direitos Humanos realiza, nesta sexta-feira (27), o primeiro seminário sobre o tema na Assembleia Legislativa. O colegiado é presidido pela deputada Camila Valadão (Psol). Com o tema “Orgulho em Debate: Direitos LGBTQIAPN+ no Espírito Santo”, o evento terá programação das 9 às 19 horas.

A programação inclui rodas de conversa, oficinas, mesas de debate e apresentações culturais. Entre os temas abordados estão os desafios enfrentados pelas famílias LGBTQIAPN+, o direito à saúde, estratégias de acolhimento frente à violência e a implementação do Plano Estadual LGBTQIAPN+, lançado em 2022.

Além disso, durante todo o dia haverá serviço de retificação de gênero e nome no registro de nascimento e de casamento, que será oferecido pela Defensoria Pública do Espírito Santo.

Inscrições

O evento será aberto ao público. As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser feitas por meio do site da deputada Camila Valadão.

O objetivo do seminário é promover o diálogo entre o poder público, movimentos sociais, especialistas, pesquisadores e profissionais de diversas áreas, com o objetivo de fortalecer a luta por direitos, cidadania e dignidade para a população LGBTQIAPN+ capixaba. O evento faz alusão ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em junho.

Para a deputada Camila Valadão (Psol), celebrar o Mês do Orgulho dentro do Legislativo é um ato político de afirmação da existência e da resistência. “Em um cenário de avanço das ofensivas conservadoras e de ameaças constantes a direitos conquistados, é preciso dizer que a população LGBTQIAPN+ está viva, resiste e exige políticas públicas concretas que garantam o direito à vida, à diversidade e à cidadania no Espírito Santo”, destaca.

Camila acrescenta que o seminário será um espaço de engajamento político, escuta qualificada e articulação de estratégias para o fortalecimento das lutas por igualdade, dignidade e justiça. Os organizadores também esperam que o seminário contribua para a construção coletiva de propostas de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+ no estado.

Programação completa

9 horas – Cerimônia de abertura com apresentação cultural e saudação dos movimentos sociais e autoridades. Local: Pilotis

10 às 12 horas – Roda de Partilha: Corpos e Cuidados em Disputa – Famílias LGBTQIAPN+, Saúde e Direito à Existência. Local: Plenário Rui Barbosa

10 às 12 horas – Oficina: Redes de Afeto e Proteção – Construindo Acolhimento Frente à Violência. Local: Auditório Hermógenes Fonseca

14 às 16 horas – Mesa 1: Resistir e Existir – Como construir o futuro da comunidade LGBTQIAPN+ no ES? Local: Auditório Hermógenes Fonseca

16 às 17 horas – Coffee break musical. Local: Pilotis

17 às 18h30 – Mesa 2: Plano Estadual LGBTQIAPN+ – Avanços, Desafios e Caminhos para a Implementação. Local: Auditório Hermógenes Fonseca

19 horas – Cerimônia de encerramento com atividade cultural. Local: Pilotis

