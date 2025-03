Seminário discute conservação e potencial econômico da palmeira juçara no Espírito Santo

O município de Rio Novo do Sul, reconhecido como a capital capixaba da juçara, sediará no dia 9 de abril o 4º Seminário da Palmeira Juçara. O evento, apoiado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), reunirá especialistas, produtores rurais e representantes de instituições ligadas ao agroextrativismo para debater a conservação da espécie e suas potencialidades econômicas. A programação inclui palestras, discussões técnicas e visitas de campo.

O Incaper terá uma participação de destaque no seminário. A coordenadora de Recursos Naturais da instituição, Fabiana Gomes Ruas, ministrará a palestra “Conservação da espécie e geração de renda com o cultivo da Palmeira Juçara”. Além disso, o engenheiro agrônomo Justino Marcos Marquezine apresentará um case de sucesso sobre agroindústrias de beneficiamento do fruto da palmeira em Rio Novo do Sul, demonstrando o impacto positivo da cadeia produtiva para os agricultores locais.

A palmeira juçara (Euterpe edulis) é uma espécie nativa da Mata Atlântica e tem um papel fundamental na biodiversidade, servindo de alimento para diversas espécies da fauna. Seu fruto é semelhante ao açaí da Amazônia, apresenta um grande potencial econômico e pode ser utilizado na culinária e na produção de polpas, sorvetes, geleias, sucos e outros derivados, gerando renda para pequenos produtores e fortalecendo a agricultura familiar.

O seminário também abordará temas como apoio técnico ao cultivo da espécie, financiamento agrícola e programas de subvenção voltados ao agroextrativismo. Além das palestras, os participantes terão a oportunidade de realizar visitas técnicas a uma indústria de processamento do fruto e a uma mata de juçara, proporcionando uma vivência prática sobre a cadeia produtiva da espécie.

As inscrições para o 4º Seminário da Palmeira Juçara são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/dsjLwP4DUu97ytgA9.

Serviço:

4º Seminário da Palmeira Juçara

Data: 9 de abril

Local: Salão Comunitário da Igreja de Monte Alegre – Rio Novo do Sul (ES)

Horário: 8h

Programação:

8h: Coffee break

8h30: Abertura

9h: Produtos derivados da polpa do fruto da Palmeira Juçara na culinária, Maria Zanúncio – Engenheira de Alimentos (SENAR)

9h30: Conservação da espécie e geração de renda com o cultivo da Palmeira Juçara, Maria Fabiana Gomes Ruas – Mestre em Biologia Vegetal (INCAPER)

10h: Arranjos Produtivos: apoio técnico e operacional para implantação de culturas visando a melhoria de renda da propriedade rural, Douglas Gasparetto – Consultor Técnico Fruticultura (coordenador Arranjos Produtivos ALES)

10h30: Plantio da Palmeira Juçara em sistema de monocultura e financiamento agrícola, Dr. Adésio Ferreira – Professor Titular no Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE da UFES)

11h: Programas de subvenção do Governo Federal para o Agroextrativismo, Leilson Novaes Arruda – Superintendente (CONAB)

11h30: Case de sucesso: agroindústrias de beneficiamento do fruto da Palmeira Juçara em Rio Novo do Sul, Justino Marcos Marquezine – Engenheiro Agrônomo (INCAPER)

12h: Depoimentos de produtores do fruto da Palmeira Juçara

12h30: Almoço

14h: Visita guiada à indústria de processamento e mata de Juçara

