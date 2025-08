Seminário discute ciência, inovação e políticas públicas para promoção da igualdade de gênero

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), em parceria com a Secretaria das Mulheres (SESM), promove, na próxima segunda-feira (11), às 14 horas, o Seminário “Ciência e Políticas Públicas: inovação e parcerias para a promoção da igualdade de gênero”, no auditório da Cidade da Inovação (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória.

O evento oficializa a colaboração entre o Ifes e a SESM, voltada à implementação de dois projetos: o Corte de Lovelace e o Atlas das Mulheres do Espírito Santo. Ambos os projetos têm como foco a produção de conhecimento e o uso de tecnologias aplicadas à promoção da igualdade de gênero e à valorização das mulheres do Espírito Santo.

Para a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, o seminário marca um momento importante que o Espírito Santo tem vivido de entendimento de que é necessário homens e mulheres caminharem lado a lado.

“O Corte de Lovelace é um projeto que tenho um grande carinho, porque é desenvolvido com nossas meninas, o nosso futuro, e o Atlas das Mulheres do Espírito Santo é um sonho que vem sendo realizado, de dar rosto e voz às mulheres do nosso Estado, muito mais que números. Então esta parceria tem por objetivo fazer com que os dois cresçam e dêem ainda mais frutos”, observou a secretária Jacqueline Moraes.

Após a cerimônia de abertura, será realizada uma roda de conversa sobre os dois projetos, com espaço para apresentações, mediação e interação com o público.

O ponto alto do seminário será a assinatura do termo de cooperação e dos planos de trabalho pelos representantes das instituições parceiras: a secretária de Estado Jacqueline Moraes e o reitor do Ifes, Jadir Pela.

“Ficamos muito orgulhosos de que nosso trabalho no Ifes possa contribuir para a valorização das mulheres e a promoção da igualdade. Esta é mais uma importante parceria que firmamos e que nos aproxima ainda mais da nossa missão e dos ideais em que acreditamos, buscando contribuir para a construção de uma sociedade que ofereça oportunidades a todas e todos”, disse o reitor.

O seminário é aberto ao público e reúne representantes de instituições de ensino, gestores públicos, pesquisadores, estudantes e demais interessados na construção de políticas públicas baseadas em evidências e na equidade de gênero.

Serviço:

Seminário: “Ciência e Políticas Públicas: inovação e parcerias para a promoção da igualdade de gênero”

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: 14 horas

Local: Auditório da Cidade da Inovação (IFES), em Jardim da Penha, Vitória. (Rua Anísio Fernandes Coelho, 1.160 – Jardim da Penha, Vitória)

Entrada gratuita

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SESM

Juliana Gomes / Sânnie Rocha

(27) 99275-5289

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES