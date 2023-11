Seminário A Modernização do Poder Judiciário Capixaba por Meio da Transformação Digital será na próxima sexta, 01/12

Na próxima sexta-feira (01/12), será realizado o seminário “A Modernização do Poder Judiciário Capixaba por Meio da Transformação Digital”, das 9h às 18h, no Salão Pleno do TJES.

O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e a partir de iniciativa da Unidade de Coordenação de Programas (UCP), será realizado por meio da Escola da Magistratura do Espírito Santo – EMES.

Dirigido a juízes e juízas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Estadual, o seminário tem como objetivo apresentar para o conjunto da justiça capixaba as ações previstas no Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Promojues), a fim de envolver as pessoas e unidades que serão necessárias na sua implementação nos próximos cinco anos.

Durante o evento, as exposições serão distribuídas em três mesas temáticas: 1. A Transformação Digital e o Futuro da Justiça, que será presidida pelo desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; 2. O Promojues como Vetor de Transformação da Justiça, sob a presidência do desembargador Willian Silva; e 3. A Construção Coletiva das Mudanças, que será presidida pela desembargadora Janete Vargas Simões.

Também participarão das atividades o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) João Thiago de França Guerra e o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) Esdras Silva Pinto, bem como representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que será o agente financiador do Programa de Modernização.

Confira a programação completa:

A Inscrição pode ser realizada via formulário eletrônico disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDSnmaSatbfD3lOlIRXNgsX6I9ChEFjr2rPvrsr90vU4dpg/viewform.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); macrodesafio CNJ: aperfeiçoamento da gestão de pessoas e objetivo estratégico TJES: consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

