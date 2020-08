Semifinais esquentam Campeonato Mineiro no domingo

O Campeonato Mineiro chega às semifinais no próximo domingo (2) com a certeza de que um time de fora da capital vai lutar pelo título. A primeira partida da semifinal será disputada entre Tombense e Caldense, às 11h, no estádio Independência. O jogo de volta está marcado para quarta-feira (5), no mesmo local, às 16h.

Após quatro vitórias consecutivas nas últimas quatro rodadas, a Tombense garantiu a liderança da primeira fase com 26 pontos, o que permitiu a vantagem de se classificar com empates nos dois jogos ou com uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. O grande destaque da equipe é o atacante Rubens, que fez o gol da vitória sobre o Uberlândia, garantindo o primeiro lugar da equipe e o colocando na artilharia do campeonato, com 6 gols marcados.

A Caldense ficou na quarta posição na fase inicial, mas conquistou uma classificação heroica. A equipe de Poços de Caldas chegou à última rodada podendo perder para o Cruzeiro por até dois gols de diferença para passar de fase. Tomou o primeiro gol logo aos 14 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu segurar o atual bicampeão mineiro.

A outra semifinal tem dois times de Belo Horizonte. Às 16h, o Mineirão será palco do confronto entre América e Atlético. O Coelho até tinha chances de terminar a primeira fase como líder, mas o próprio técnico Lisca já esperava o confronto com Galo. Logo depois de derrotar a URT por 3 a 0, o treinador revelou que desde quarta-feira (29) prepara o time para o confronto de domingo.

“Já esperávamos. Trabalhei de manhã a equipe titular treinando já em cima do que devemos projetar no jogo de domingo, e já projetamos o adversário sendo o Atlético mesmo pela manhã antes da última rodada. Já estávamos muito focados nesse jogo da semifinal antes mesmo da definição”, disse à TV Coelho.

O Atlético, do técnico Jorge Sampaoli, mostrou força com a goleada de 4 a 0 sobre o Patrocinense na última rodada. Contudo, o empate em 1 a 1 com o América, na 10ª rodada, e a vantagem do Coelho de dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols mostram que chegar à final não vai ser fácil, como diz Hyoran: “É um jogo muito difícil, um clássico, e temos que estar concentrados para fazer um grande jogo. Sabemos a vantagem deles, mas é entrar em campo focados, fazer o que o Sampaoli pede e buscar nesse primeiro jogo a vitória e reverter essa vantagem para, no segundo jogo, ter um pouco mais de tranquilidade para buscar a vaga na final”.

O jogo de volta entre América e Atlético será no Independência, quarta-feira (5), às 21h30.