Semifinais do Brasileirão Sub-17 começam nesta terça-feira (10)

As semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17 têm início nesta terça-feira (10), com o primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), às 19h. Nesta quarta (11), o Flamengo enfrenta o São Paulo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 19h15.

As partidas de volta estão marcadas para o domingo (15).

DERBY PAULISTA

Corinthians e Palmeiras se classificaram com resultados expressivos nas quartas de final. O Timão goleou o Santos por 4 a 0, após a derrota por 2 a 1 no confronto de ida. Já o Verdão eliminou o Fluminense com o empate em 2 a 2 e a vitória de 4 a 2 no último jogo.

Pela primeira fase, o Corinthians foi líder do Grupo A, com 18 pontos, enquanto o Palmeiras terminou na segunda posição do Grupo B, com 22 pontos.

O Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão Sub-17. O Corinthians está em busca do primeiro título da competição.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Depois do empate em 2 a 2 no CAT do Cajú, o Flamengo venceu o Athletico Paranaense por 4 a 0 no Estádio da Gávea. O São Paulo teve desempenho similar contra o Internacional nas quartas de final: empate em 1 a 1 e vitória por 4 a 1 na partida de volta.

Na fase de grupos, o Flamengo foi o vice-líder do Grupo A, com 17 pontos. Pelo Grupo B, o São Paulo terminou na liderança , com 22 pontos.

O Rubro-Negro levantou a taça em 2019 e 2021, e o São Paulo chegou às semifinais em 2020 e 2021.

Fonte: Esportes