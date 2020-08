Semifinais de WTA de Cincinnati são adiadas após boicote de Osaka

A dois dias do próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Matheus Costa, do Confiança (SE) e um jogador do clube, cujo nome não foi revelado, testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). Ambos já estão em isolamento social e não viajam para Florianópolis (SC), onde o Confiança enfrenta o Figueirense, pela sexta rodada do torneio, no próximo sábado (29).

De acordo com nota oficial do clube, os exames foram realizados ontem (26) em 35 profissionais do Dragão, entre membros da comissão técnica e atletas. O técnico Matheus Costa apresentou sintomas da covid-19, mas não especificou quais foram. Já o jogador está assintomático.

“Dois resultados foram positivos para o novo coronavírus, entre eles, um atleta e um integrante da comissão técnica, o técnico Matheus Costa. O jogador encontra-se assintomático, em isolamento domiciliar e não terá o nome revelado. O treinador também está em isolamento domiciliar desde o início dos sintomas. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário.”

No último domingo (23), o clube, sem revelar a identidade, divulgou que um outro jogador contraiu o vírus. Ele também não viajará para Florianópolis. O Dragão vem sendo bastante afetado desde o início da pandemia. Ao todo, 13 atletas azulinos já desfalcaram a equipe em jogos anteriores, por terem testado positivo para a covid-19. Todos eles já estão recuperados.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série B.