Sementes tira dúvidas em webinar e evento presencial, em São Mateus

Empreendedores, startups e pequenos negócios interessados em inovação têm duas grandes oportunidades para entender melhor como participar do edital Sementes. Na próxima semana serão realizados dois eventos para apresentar os detalhes do edital e tirar dúvidas dos participantes, que têm até o dia 15 de março para enviarem seus projetos.

O primeiro evento é o webinar “Como elaborar sua proposta para o Sementes?”, que será transmitido pelo YouTube, na próxima segunda-feira (10), às 19h. Durante a transmissão, será abordado o processo de inscrição, os critérios de avaliação e também serão dadas dicas para a elaboração de propostas mais competitivas. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

No dia seguinte, terça-feira (11), às 18h, acontece um evento presencial em São Mateus, no Bússola Hub. A sessão será uma oportunidade para um contato mais próximo com a equipe organizadora, permitindo que os participantes esclareçam dúvidas diretamente e conheçam mais sobre os benefícios oferecidos pelo edital Sementes. As inscrições também estão disponíveis pelo Sympla. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados.

“Serão mais duas oportunidades para esclarecer todas as dúvidas dos proponentes que desejam participar deste programa tão importante para a inovação capixaba e nosso objetivo é sempre garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para submeter projetos competitivos e alinhados às diretrizes do edital”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Sementes

O Sementes é liderado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Os 50 projetos selecionados vão participar de seis meses de programa de aceleração com mentorias gratuitas, mais R$ 100 mil de subvenção. Os municípios contemplados pelo programa são: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus e Serra. Interessados podem acessar o edital e realizar suas inscrições no link: https://secti.es.gov.br/editais-abertos. As inscrições foram prorrogadas para o dia 15 de março, oferecendo mais tempo para as startups interessadas na aceleração.

Webinar: Como Elaborar sua Proposta para o Sementes?

Data: 10/03 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: YouTube

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento-online/webinar—como-elaborar-sua-proposta-para-o-sementes/2853646

Apresentação do Edital e Tira-Dúvidas – São Mateus

Data: 11/03 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Bússola Hub

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/sementes-em-saomateus/2853687

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secti

Bernardo Barbosa

(27) 3636-1806 / (27) 9 8829-2953

[email protected]

Comunicação Sementes do Rio Doce

Claudia Sabadini

(28) 99959-5145

[email protected]

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES