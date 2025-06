Semana Estadual de Políticas sobre Drogas reforça importância da atuação da Rede Abraço

A Semana Estadual de Políticas sobre Drogas (SEPD) foi aberta nessa quarta-feira (26) com evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. O médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, Drauzio Varella, foi o conferencista magno do evento de abertura da Semana. Ele compartilhou mais de 40 anos de experiência com o tema e parabenizou o Governo, por meio da Rede Abraço, por manter uma política pública estruturada, séria e baseada em evidências científicas.

“Precisamos considerar a dependência química como um problema de saúde pública e não de força policial. A medicina conhece pouco o tratamento das compulsões. O que a Rede Abraço faz no Espírito Santo é, sem dúvida, um dos caminhos que devemos seguir pelo Brasil, de forma eficaz, que é atuar na prevenção. Por que os adolescentes começam a usar drogas? Quais são as razões? Se a gente não entender esses fatores sociais, psicológicos da própria pessoa, não temos como fazer prevenção, de fato. E depois que você já tem o usuário dependente daquela droga, quais as melhores abordagens? Mas volto a reforçar, isso é um problema de saúde e não de repressão”, orientou Drauzio Varella.

O governador Casagrande enfatizou a importância de o Espírito Santo hoje ter uma política de governo que se relaciona com a sociedade: “Trabalhar esse tema nos coloca com um nível de responsabilidade como cidadãos de verdade. Quando a Rede Abraço foi idealizada, em 2013, nosso entendimento era de que a família precisava ter uma porta para bater. E isso não é fato isolado de uma pessoa. Isso alcança, literalmente, todo o seio familiar. Muita gente, inclusive, não sabe nem o que fazer, como fazer, onde procurar e como lidar com as diversas situações. Então a capacidade de acolher e conversar é um trabalho de excelência que esse Programa realiza em todo o Estado, se consolidando como uma política pública eficiente para tantas pessoas.

O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, lembrou que o trabalho realizado pela Rede Abraço ultrapassa os preconceitos e as respostas punitivas. “A cada ano que realizamos a Semana Estadual de Políticas sobre drogas, percebemos o quanto estamos no caminho certo ao unir prevenção, tratamento, reinserção social de forma integrada e humanizada e, claro, investir em ciência e pesquisas. É muito gratificante ver que com o apoio do nosso governador Renato Casagrande consolidamos o nosso Estado como uma política pública que cuida de pessoas”, disse.

Nesta sexta-feira (27), o último dia da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas vai contar com especialistas nacionais na temática sobre drogas, como Bárbara Caballero, diretora de Pesquisa, Avaliação e Gestão de Informações da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/Ministério da Justiça); Mônica Paulo de Souza, perita criminal da Polícia Federal da Paraíba; Maria Angélica de Castro Comis, psicóloga e coordenadora da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (Reduc); Jackeline Barbosa, doutora em Clínica Médica e presidente da Associação Médica Brasileira de Endocanabinologia (AMBCANN); Franciele Marabotti, pesquisadora do Laboratório de estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes (LAVISA/UFES); Mariana Dadalto, perita e chefe do Laboratório de Toxicologia Forense (LabTox) da Polícia Científica do Espírito Santo; Emílio Nabas, advogado e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura e da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, entre outros.

Programação:

DIA 3

Data: 27/06 (sexta-feira)

Local: Auditório do SEBRAE, Vitória-ES

08h30: Recepção e café da manhã

09h: mesa-redonda – Boas Práticas em cuidado e tratamento a pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas

Sons, movimentos e sentidos: intervenções terapêuticas no CAPSi Serra – Sabrina de Aquino Souza (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da Serra)

Escrita Criativa com Mulheres – Maurenia Lopes Ferreira de Almeida (Unidade de Saúde da Família de Barra do Jucu, Vila Velha)

10h: mesa-redonda – Novas Substâncias Psicoativas

Definição e identificação de Novas Substâncias Psicoativas – Monica Paulo de Souza (Polícia Federal)

Panorama Nacional e o Sistema de Alerta Rápido – Bárbara Caballero de Andrade (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Ministério da Justiça e Segurança Pública – SENAD/MJSP)

Acolhimento e Cuidado em Rede – Maria Angélica de Castro Comis (Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos – REDUC)

12h: Intervalo

13h30: mesa-redonda – Boas Práticas em Reinserção Social

Ateliê de Costura Fazendo Arte e Rádio Liberando Sonhos – Gabriel Fitaroni Neves da Cunha (Penitenciária de Segurança Média 2 – PSME2)

Projetos de Reinserção Social em um Serviço de Acolhimento Residencial Transitório – Sara Menezes (Serviço de Acolhimento Residencial Transitório Fênix)

14h30: mesa-redonda – Possibilidades de usos terapêuticos da Cannabis

Sistema endocanabinoide e usos terapêuticos da Cannabis – Jackeline Barbosa (Associação Médica Brasileira de Endocanabinologia – AMBCANN)

Aspectos Jurídicos do uso da Cannabis como recurso terapêutico – Emilio Nabas Figueiredo (Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura; Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas)

16h30 – encerramento

