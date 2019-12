Semana em Guriri começa em clima de Léo Santana, Dilsinho e Harmonia do Samba

O pontapé inicial do Festival de Verão de Guriri foi dado no último dia 15, com Didiu e Cia e Gil Costa, no La Rustic, porém, o próximo sábado, dia 28, promete não deixar ninguém parado.

Na Arena Ao Mar, passarão, nada mais, nada menos, do que um trio formado por Léo Santana, Dilsinho e Harmonia do Samba.

O evento terá início às 17h e contará com quatro espaços para dar o máximo de comodidade possível ao público.

Léo Santana, eleito o melhor show dos dois últimos festivais, apresentará grandes sucessos da sua carreira e novos hits gravados no seu último DVD, Levada do Gigante. Já Harmonia do Samba volta ao balneário pouco mais de um ano depois e trará grandes sucessos que ao longo de toda sua carreira, não deixaram ninguém parado. Por fim, o fenômeno do pagode, Dilsinho, que recentemente gravou seu novo DVD, fará um show recheado de grandes emoções.

Valores e pontos de venda

Os ingressos para o Festival de Verão de Guriri podem ser encontrados na loja Galpão (Nova Venécia), Casa Cosme (Jaguaré), Sorveteria Hellado Monterrey (Guriri), Loja Wagner Dutra (Shopping São Mateus), Peti Petá (Conceição da Barra), Banca Cerqueira e Lojas Gringas (Linhares), Country Ville (Cariacica e Colatina), e Bagaggio (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa e Shopping Boulevard). Também há vendas online pelo site www.ticketpremium.com.br.

Os valores estão fixados em R$ 55 (espaço arena), R$ 100 (frontstage), R$ 165 (open bar) e R$ 300 (backstage)