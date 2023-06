Semana do Meio Ambiente teve atividades com escolas nos Monumentos Naturais Serra das Torres e O Frade e a Freira

Diversas atividades com as comunidades escolares dos entornos dos Monumentos Naturais Estaduais Serra das Torres (Monast) e O Frade e a Freira (Monaff), localizados no sul do Espirito Santo, foram realizadas durante esta semana. As ações tiveram o objetivo de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho. Seis escolas localizadas no entorno dos monumentos participam das ações, contemplando 200 alunos.

As atividades foram realizadas tanto nas escolas quanto em trilhas próximas. “Comemorar a Semana do Meio Ambiente no entorno dos monumentos é uma oportunidade única de sensibilizar as comunidades escolares sobre a importância das Unidades de Conservação (UCs) e promover a sensibilização e o engajamento no desenvolvimento sustentável da região”, destacou a servidora do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) Janine Scandiani.

Na região da Serra das Torres, o tema abordado foi “Conservação dos répteis e anfíbios do Monast”. A ideia foi dar informação, por meio de metodologias teórica e prática, sobre a biologia dos répteis e anfíbios que habitam no monumento, considerando a necessidade de desmitificação de informações relacionadas a esse grupo de animais, potencializando informações relacionadas à anatomia, comportamento, evolução, sua função no meio ambiente, na medicina e seu grau de ameaça.

Cada aluno recebeu uma cartilha sobre as serpentes peçonhentas do Monast, que foi elaborada por pesquisadores parceiros da unidade. “Esse material acabou de ‘sair do forno’ e já está sendo distribuído para os alunos. A cartilha traz informação e sensibilização, permitindo que os alunos adquiram conhecimentos básicos sobre esses animais, o que ajuda a desmistificar estereótipos negativos associados às serpentes e promover uma compreensão mais precisa”, explicou Janine Scandiani.

Também foi realizada na Escola de Ensino Médio Senador Dirceu Cardoso a palestra com o tema “Meio Ambiente, e eu com isso?”. “Os alunos foram incentivados a refletir sobre os impactos de suas próprias ações no meio ambiente, permitindo o reconhecimento das suas responsabilidades individuais para um meio ambiente mais sustentável”, contou o gestor do Monast, Guilherme Carneiro.

No Monumento Natural O Frade e a Freira, o Monaff, os alunos foram a uma propriedade vizinha à Unidade de Conservação. “Como de costume, todos os anos levamos os alunos nesse local, que é carinhosamente conhecida como ‘Bosque que fala’, um local cercado de muitas histórias. Os alunos já ficam ansiosos por esse momento. Trilha, piquenique e contação de histórias foram parte da programação, permitindo uma vivência direta com a natureza”, destacou Janine Scandiani.

O dia 05 de junho também marcou o início de um projeto de educação ambiental inclusiva no Monaff. “Nossos biólogos e monitores ambientais começaram a desenvolver atividades de educação ambiental com os professores e assistidos da Pestalozzi de Mimoso do Sul”, acrescentou Janine.

Ele reforçou ainda que, até o final deste ano, serão desenvolvidas atividades com foco em educação ambiental para os alunos portadores de necessidades educacionais especiais das Pestalozzi de Mimoso e Atílio Vivácqua, e da APAE de Muqui. “O envolvimento e participação dos alunos nessa primeira atividade, que focou no monitoramento de fauna das florestas, já demonstrou que esse projeto será marcante para nós”, disse.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES