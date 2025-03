Semana de Mobilização contra a dengue começa nesta segunda-feira (31)

Em uma das ações promovidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arboviroses), tem início nesta segunda-feira (31) a Semana de Mobilização contra a dengue com ações de conscientização e educação em saúde voltadas à população capixaba no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e demais arboviroses, e aos cuidados à saúde. As ações acontecem até o próximo sábado (05). A Semana de Mobilização contará com a participação de diferentes órgãos e instituições, além do apoio dos municípios capixabas.

Entre as atividades agendadas para esta semana estão ações na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica; nos terminais rodoviários de Jardim América, Campo Grande e Itacibá e a sugestão da realização do dia D nos municípios e campanhas de conscientização nas escolas.

As ações na Ceasa e nos terminais acontecem no dia 02 e 03 de abril, respectivamente. Na Ceasa, as atividades contarão com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica na busca por focos do mosquito e distribuição de material educativo.

Já nos terminais de ônibus, profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) realizarão ações educativas para incentivar a participação da população. As atividades terão início já a partir das 7h e serão encerradas às 16h.

Para as atividades nas escolas, o CICC orientou a realização de ações seguindo a cartilha “Os pequenos mosquiteiros”, da Instituição Oswaldo Cruz.

A mobilização contra a dengue visa promover atividades educativas e de conscientização em todo o Estado, com foco na prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, além de engajar a comunidade e promover ações integradas para o controle da doença.

“A dengue representa um desafio constante para a saúde pública. Por isso, é essencial que cada um de nós se engaje ativamente nas ações integradas que o CICC está propondo e executando. Nosso trabalho não se limita apenas às medidas governamentais; ele depende do envolvimento de cada indivíduo, de cada família, de cada comunidade. Juntos, podemos combater o mosquito, eliminar os criadouros e preservar a vida”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Entre os parceiros para Semana de Mobilização contra a dengue tem a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES); a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa); a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (SINEPE/ES); e as prefeituras municipais.

Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses

O CICC foi instituído pelo Governo do Estado no último dia 10 de fevereiro. A reuniões acontecem quinzenalmente, com coordenação realizada pela Secretaria da Saúde (Sesa) e conta com a participação das secretarias da Educação (Sedu) e da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); além do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES); Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES); e o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

O subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, destaca que o CICC tem trabalhado de forma integrada, com atividades compartilhadas. “Nas reuniões quinzenais temos organizado ações ágeis para a tomada de decisão frente às arboviroses, mostrando como cada equipe pode colaborar para reduzir ao máximo a incidência da doença no estado. A cooperação dos municípios implementando ações é muito importante e contamos com a colaboração de todos, em especial nesta semana de mobilização”.

Dados

As informações relacionadas à incidência da dengue podem ser acessadas nos boletins epidemiológicos semanais ou no Painel de Monitoramento da Dengue no Espírito Santo em https://mosquito.saude.es.gov.br/

Serviço

Semana de mobilização contra a dengue: 31/03 a 05/04

– Terminais de ônibus em Cariacica

Dia 03/04

Terminal de Campo Grande (entre 7h e 9h)

Terminal de Itacibá (entre 11 e 13h)

Terminal de Jardim América (entre 15 e 16h)

A ação será realizada pela Prefeitura Municipal, com distribuição de panfletos e teatro. Participação de equipe do Corpo de Bombeiros.

– Ceasa

Dia 02/04

08h – Panfletagem e teatro educativo

– Escolas

As ações nas escolas são uma orientação do CICC, ficando a cargo de cada município a realização. A cartilha pode ser baixada no link: https://www.ioc.fiocruz.br/educacao-em-saude/aventuras-dos-pequenos-mosquiteiros-contra-dengue-zika-e-chikungunya

