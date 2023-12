Semana de Direitos Humanos tem programação diversa na próxima semana

Na semana em que se comemora os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), e o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), realizam a XV Semana Estadual de Direitos Humanos com uma programação diversa. Premiações, posse de conselhos estaduais, além de outras atividades sobre a temática integram a programação oficial.

As atividades elaboradas em parceria com outros órgãos públicos e organizações da sociedade civil seguem até o dia 14. Neste ano, o tema da Semana Estadual de Direitos Humanos é “Defender a Democracia: Enfrentando o Fascismo e todas as formas de injustiça”.

As atividades têm início na segunda-feira (11), às 9 horas, quando acontece a cerimônia de premiação do Prêmio Estadual de Direitos Humanos. Serão homenageadas quatro personalidades e quatro instituições que se destacaram, por meio do trabalho e de vida na defesa e promoção dos Direitos Humanos.

Confira a programação:

XV SEMANA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS



Dia: 11/12 (segunda-feira)

Cerimônia de Entrega do Prêmio Estadual de Direitos Humanos

Horário: 9h

Local: Palácio da Cultura Sonia Cabral – Centro – Vitória



Dia: 12/12 (terça-feira)

Posse do Conselho Estadual LGBT Biênio 2023/2025

Horário: 14h

Local: Auditório da Unidade de Saúde “Geny Grijó” – Rua Cais de São Francisco, nº 54 – Centro – Vitória

Posse do Conselho Estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência Biênio 2023/2025

Horário: 16h

Local: Auditório da Casa dos Direitos – Rua General Osório, nº 83 – Edifício Portugal – Centro – Vitória.

Jogos Cooperativos – Vôlei e futebol

Horário: 14h

Local: CRJ Feu Rosa – Rua dos Cravos – Feu Rosa – Serra

Dia: 13/12 (quarta-feira)

Debate sobre a Pesca no município de Vitória

Horário: 14h

Local: Associação de Pescadores do ES- Enseada do Suá

Organização Rádio Mar Capixaba

Dia: 14/12 (quinta-feira)

Cine Clube Boca no Mundo

Horário : 19h

Local: Espaço Boca no Mundo – João Neiva

Organização: Coletivo AbaTyba



