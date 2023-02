Semana começa com sol em todo Espírito Santo; veja a previsão

A semana começa com altas temperaturas em todo o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda (06) tem predomínio de sol até o fim da manhã, por conta da atuação do sistema de alta pressão.

Já a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e da umidade provocam pancadas de chuva a partir da tarde na região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste.

Ainda segundo o Instituto, há possibilidade de chuva passageira à noite entre a Grande Vitória e o litoral sul. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.

Veja as temperaturas

Na Grande Vitória, poucas nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva à noite. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde nos trechos afastados do litoral e previsão de chuva a noite no trecho litorâneo.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 40 °C.

Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na região.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 40 °C.

Na Região Noroeste, previsão de pancadas de chuvas a tarde apenas no trecho sul da região. Não chove e faz calor nas demais áreas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 40 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C.