Sem vacina, carnaval de Salvador poderá ser adiado

Gil Leonardi / Imprensa MG Governador de Minas Gerais Romeu Zema

O governador de Minas Gerais , Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira (13) que o estado vai passar pelo pico da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), nesta semana. O momento chega em um cenário crítico no estado, onde pacientes sofrem com a falta de remédios e insumos para testagem .

O comentário foi feito por Zema em publicação feita no Twitter. “Estou monitorando de perto, com reuniões diárias no Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, a situação em todas as macrorregiões do estado, para que não falte atendimento a nenhum mineiro”, escreveu o governador.

Nesta semana, Minas Gerais passará pelo pico da curva de casos da Covid-19. Estou monitorando de perto, com reuniões diárias no Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, a situação em todas as macrorregiões do estado, para que não falte atendimento a nenhum mineiro. pic.twitter.com/ddP5iK1PD5 — Romeu Zema (@RomeuZema) July 13, 2020

De acordo com o boletim divulgado hoje pela secretaria de Saúde, Minas Gerais soma 1.615 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Já os casos confirmados são 76.822. Considerando o Brasil todo, o estado é o oitavo mais afetado pelo novo coronavírus.

Estão em acompanhamento 24.697 pacientes e outros 50.510 estão recuperados. Já os casos de internação hospitalar são 8.849. A letalidade da doença está em 2,1%.