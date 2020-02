Sem tapa-sexo? Aline Riscado acaba mostrando tudo em desfile

Sem querer apimentar essa matéria, mas um simples zoom nas fotos deixa claro que Aline estava praticamente nua na avenida

Aline Riscado aparentemente dispensou o famoso tapa-sexto ao desfilar pela escola de Samba da Vila Isabel, na Sapucaí, na noite dessa segunda-feira (24). A musa surgiu dentro de uma fantasia ousada e mostrou demais ao posar para fotos.

Sem querer apimentar essa matéria, mas um simples zoom nas fotos deixa claro que Aline estava praticamente nua na avenida. Ela esteve dentro de um figurino todo prateado e futurista, e surgiu com o corpo dourado.

Aline Riscado brilhou na avenida Daniel Pinheiro/AgNews Mas mostrou demais Daniel Pinheiro/AgNews Ela dispensou tapa-sexo Daniel Pinheiro/AgNews Aline usou uma fantasia futurista Daniel Pinheiro/AgNews Aline usou uma fantasia futurista Linda, né? Daniel Pinheiro/AgNews Linda, né? E esses algodões? Daniel Pinheiro/AgNews A beldade sambou a todo vapor e conquistou o público em volta representando a Vila Isabel, que homenageou os 60 anos de Brasília. Na mesma escola estava Sabrina Sato, que era rainha de bateria.

Sabrina foi à avenida com os mesmos tons de cores de Aline. Ela tampou os seios com arcos metalizados e, assim como a colega, esbanjou sensualidade no meio do povo.

(*Metrópoles)