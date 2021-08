Sem medo do ‘flop’ no Instagram: veja 5 dicas para iniciar um perfil de sucesso

Unsplash/Prateek Katyal Saiba como “sair do zero” no Instagram

Seja para promover um pequeno negócio, a carreira ou a si mesmo, iniciar um perfil do Instagram “do zero” não é uma tarefa fácil. Para quem está começando, um dos maiores medos é o de “flopar”, ou seja, não conseguir alcançar público e acabar sendo um verdadeiro fiasco.

Para Rejane Toigo, produtora de conteúdo, especialista em redes sociais e fundadora da Like Marketing, a primeira dica para quem quer usar as redes sociais para impulsionar sua imagem ou negócio é não ter medo do “flop”. “Quem tem medo de flopar nunca vai deixar de flopar”, afirma.

A especialista afirma que tentativas e erros são essenciais para que um perfil de sucesso seja construído no Instagram, e ajudam a entender quais conteúdos funcionam melhor para determinado público.

“Todo mundo flopou no começo. Quando você tem um perfil pequeno, você tem um amostra menor para o seu teste, então você vai ter a sensação de que ele flopa. Já em um perfil muito grande, um conteúdo pode ter 30 mil likes, mas ele flopou perante outros que têm 400 mil ou 500 mil. Você sempre vai ter conteúdos com mais engajamento e com menos engajamento. E isso é excelente, porque esse é o seu mapa, isso que está te dizendo o que você precisa fazer. O bom produtor de conteúdo tem sempre conteúdos flopados, porque ele testa novos conteúdos, e nem sempre o que a gente inventa funciona”, comenta.

Além de não ter medo de desbravar o Instagram, Rejane dá outras dicas para quem está começando agora um perfil na rede social. Confira:

1. Analise perfis que você gosta

Um bom exercício antes de começar a colocar a mão na massa e produzir conteúdos é analisar outras contas que você gosta. Rejane afirma que é preciso entender quais aspectos da sua vida ou do seu negócio você quer mostrar e, em seguida, fazer uma análise de posicionamento. Isso significa separar algumas pessoas com as quais você gostaria de se parecer na forma de produzir conteúdo, mesmo que os nichos sejam diferentes.

2. Analise perfis que você não gosta

Além de separar perfis interessantes, escolha também pessoas com as quais você não quer se parecer. Assim, dá para analisar seus comportamentos e evitar reproduzir conteúdos semelhantes.

3. Conheça o seu público-alvo

Antes de começar a publicar, também é muito importante saber com quem você deseja se comunicar. “Quando a gente tem um crush, a gente descobre que o crush joga tênis e pensa: vou fazer alguma coisa de tênis para a gente ter assunto”, brinca Rejane. A especialista sugere que, da mesma forma, reflexões a respeito do público-alvo devem ser feitas, como por exemplo:

Dentro daquilo que eu sei, o que pode interessar ao meu público-alvo?

Qual é a linha de conversa que eu preciso ter para conseguir que as pessoas prestem atenção no meu discurso?

4. Produza conteúdo

“Flop”? Nunca nem vi! Sem medo de passar vergonha, produza muito conteúdo no começo, mesmo que você ainda nem tenha seguidores para vê-los. “Crie 50 posts, mesmo que você poste três ou quatro vezes por dia. Assim, quem chegar ao seu perfil vai ter interesse de ver o que você faz para, então, decidir se vai ficar”, aconselha Rejane.

5. Aposte nas suas conexões offline

Para quem está começando e precisa de seguidores para sair do zero, uma boa dica é conversar com pessoas que você já conhece na vida offline. Segui-las no Instagram e mandar uma mensagem apresentando seu novo perfil pode ser uma boa opção, mas sem se esquecer do conteúdo. “Se você tiver conteúdo, se você tiver sua linha editorial bem definida, você vai ter quase 100% de chance dessa pessoa que já te conhece te seguir de volta”, afirma a especialista.