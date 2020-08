Sem máscara, André Marques se reúne com amigos e fãs

Reprodução Adrilles e Boulos





Guilherme Boulos ficou bastante irritado com uma fala do ex-BBB Adrilles Jorge durante uma entrevista para a rádio Jovem Pan na última quinta-feira (27). Na ocasião, o integrante do “Morning Show” banalizou o fato de Jair Bolsonaro ter exaltado o coronel Brilhante Ustra no Congresso Nacional.

“Eu acho realmente temerário que o presidente faça um elogio, ainda que esquivo, ao homem que tem fama de torturador, mas em nenhum momento ele fez um elogio a tortura dentre desse governo federal”, disse Adrilles. Enquanto isso, Boulos aparece no vídeo ao lado, com uma expressão de quem não está acreditando no que está ouvindo.

Quando Adrilles usa o termo “fama” para falar da ligação do coronel com a tortura, o pré-candidato a prefeitura de São Paulo dispara, incrédulo: “Fama… Ah vai tomar no c*”. Boulos contesta a declaração de Adrilles, que tenta se defender: “Eu chamei ele de asqueroso”. O político então dispara: ‘Ah, vai à merda”.

É aí que Adrilles se descontrola, bate na mesa, começa a gritar, pedindo por respeito. “Aqui você não manda ninguém à merd*. Me respeite, rapaz”, diz. “Torturou sim, torturou com animal, com rato, com choque, afogado na água e você fala de suposto torturador? Pelo amor de Deus, cara! Ow!”, questiona Boulos.

