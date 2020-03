Sem ingresso para o Lollapalooza? Artistas fazem show solo antes do festival

Este ano acontece mais uma edição do Lolla Parties, iniciativa do Lollapalooza que destaca artistas do seu line up para shows solo e com tom mais intimista.

arrow-options Divulgação Mika, Rita Ora e Lauv estão confirmados no Lolla Parties

As apresentações, que marcam a contagem regressiva para o festival , serão realizadas em São Paulo entre o fim de março e início de abril, terminando exatamente um dia antes do início do Lollapalooza . Estão confirmados nessa festa artistas como City and Colour, Rita Ora , Lauv, A Day To Remember, Mika e The Lumineers.

Para infelicidade de fãs de outros estados, as apresentações solo acontecerão apenas na capital paulista, nas casas de shows Cine Joia e Audio. Aos interessados, ingressos estão disponíveis no site do evento. Confira a programação na íntegra.

Terça – 31/03

Rita Ora – Audio

City and Colour – Cine Joia

Quarta – 01/04

A Day To Remember – Audio

Lauv – Cine Joia

Quinta – 02/04

The Lumineers – Audio

Mika – Cine Joia

A iniciativa do Lollapalooza é uma ótima alternativa para fãs que ficaram sem ingresso para o festival, que pretendem assistir apenas um dos artistas ou que, mesmo com entrada garantida, querem apreciar um show mais intimista de seu cantor (a) favorito (a).