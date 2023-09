Sem entra e sai: 4 técnicas para gozar muito no sexo sem penetração

Confira técnicas e posições para fazer sexo sem penetração e aumentar ainda mais o repertório erótico e o prazer na relação

Na semana do Dia do Sexo, nada melhor que conhecer novas maneiras de fazer sexo e apimentar a relação, seja ela duradoura, seja casual. Para variar o repertório erótico, uma técnica que leva muito prazer é praticar o sexo sem penetração.

A reportagem selecionou quatro alternativas para quem quer se aventurar e comprovar que a sexualidade vai além dos clichês pré-estabelecidos:

O método, batizada pela terapeuta sexual Lua Menezes, é simples. Basta deitar-se como um saco de batatas por alguns minutos e, naquele momento, apenas receba toques e carícias do(a) parceiro(a). Sem penetração.

Depois de ganhar os carinhos, retribua. A ideia é que o foco não seja o sexo tradicional, mas uma troca de energias e de toques por todo o corpo.

A técnica americana peeting (que significa acariciar, em tradução literal) trabalha com visualizações – mais uma vez, é proibido terminar com penetração.

Com seu(sua) parceiro(a) e em posição confortável, imagine um calor subindo da zona V (perto da vagina ou do pênis) para coluna vertebral até chegar à cabeça. Vislumbre essa onda quente passando por seu rosto, seios e até pela garganta. Depois, ela retorna ao lugar de origem.

Gouinage

O gouinage também é uma técnica que explora o prazer sexual e dispensa a penetração. A ideia, no caso, é tirar o pênis do foco da relação sexual, explorar outras regiões do corpo e descobrir novas zonas erógenas por meio do tato, olfato, paladar ou fluidos genitais.

A técnica é muito comum entre mulheres lésbicas, mas casais heterossexuais estão se entregando a essa forma diferente de obter prazer. Não se trata de preliminares, o gouinage é o sexo em si. O que faz com que os gestos ganhem mais atenção dos envolvidos e os toques sejam feitos com mais intensidade.

Edging

Também conhecida como “técnica da paradinha”, ela promete elevar a experiência sexual com um gesto simples, mas desafiador para muitas pessoas: pausar o estímulo sexual quando o parceiro estiver à beira do orgasmo. A ideia é que depois de algumas pausas, a vontade de gozar seja incontrolável, e o orgasmo, incrível.

Para aplicá-la, comece com toques leves, seguidos por estimulações mais caprichadas em todo o corpo, até perceber que a parceria está chegando lá. Daí, basta fazer uma pausa, recuperar o fôlego e continuar a brincadeira.

Posições

Além das técnicas ensinadas, existem também posições que facilitam o sexo sem penetração e deixam tudo mais gostoso. Confira: