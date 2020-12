Sem descanso, América têm treinos todos os dias visando futuros confrontos

O América inicia a preparação de mais uma semana chave para conseguir o importante objetivo da temporada. Serão dois jogos na Arena Independência pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Depois de retornar de Maceió-AL com a vitória diante do CSA-AL, a delegação americana chegou a Belo Horizonte no domingo e retoma às atividades na tarde de segunda-feira, buscando a preparação para o duelo com o Sampaio Corrêa-MA, na terça-feira, às 19h15. O outro confronto será contra o Paraná, às 18h30 de sábado, também na Arena Independência.

Confira abaixo a programação detalhada.

Segunda-feira, 07/12

15h30 – Treino no CT Lanna Drumond

Terça-feira, 08/12

9h – Treino no CT Lanna Drumond (não relacionados)

19h15 – América x Sampaio Corrêa-MA (Série B, rodada 27)

Quarta-feira, 09/12

15h30 – Treino no CT Lanna Drumond

Quinta-feira, 10/12

15h30 – Treino no CT Lanna Drumond

Sexta-feira, 11/12

9h30 – Treino no CT Lanna Drumond

Sábado, 12/12

9h – Treino no CT Lanna Drumond (não relacionados)

18h30 – América x Paraná-PR (Série B, rodada 28)

Domingo, 13/12

Sem atividades