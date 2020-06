Sem Covid-19 até agora, cidade de Goiás registra primeiros casos

Reprodução/Twitter Fumaça do incêndio no Jaraguá pode ser vista dos bairros próximos

Um incêndio se alastra pelos territórios indígenas do Jaraguá, na periferia da capital de São Paulo. Segundo grupos de apoio, as chamas já teriam consumido o cemitério sagrado dos índios Guarani , e estariam se alastrando na direção de Itacupé, no interior do estado. A fumaça pode ser vista dos bairros nas proximidades do Pico do Jaraguá, como Pirituba e Perus.

Leia mais :

Os líderes indígenas do Jaraguá pediram ajuda de grupos apoiadores pelo WhatsApp assim que identificaram o foco do incêndio, por volta das 11 horas. Segundo a deputada e militante indígena Chirley Pankará, da bancada ativista do PSOL, foram mobilizados helicópteros dos bombeiros para conter o avanço das chamas.

Ainda não há informações sobre feridos

*matéria em atualização