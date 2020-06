Sem calcinha, Mayra Cardi aconselha seguidores

View this post on Instagram

L I B E R D A D E ❤️ Não se preocupe em agradar a ninguém MAIS que você mesma! Afinal de contas, só quem colhe os resultados de suas ações sejam elas positivas ou negativas, boas ou ruins, certas ou erradas, é VOCÊ e só VOCÊ viverá do doce ou salgado prazer de SUAS escolhas.