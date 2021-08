Sem calcinha? Juu Salimeni faz ensaio sensual sem calça e volume do bumbum choca

Juju Salimeni deixou seus fãs boquiabertos na madrugada deste sábado (07). A musa mostrou mais detalhes de seu novo ensaio sensual e, claro, deixou a galera apaixonada nas redes sociais.

“O passado pode ser uma mancha ou uma marcha – depende de onde a gente quer chegar”, escreveu na legenda da publicação.

Recentemente, Juju Salimeni aproveitou para comentar sobre sua saúde mental, considerando que a musa estava enfrentando um momento delicado com as crises de ansiedade. Ao ser questionada sobre como estaria enfrentando o processo, Juju revelou que está sendo tratada com medicamentos.

(*Metrópoles)