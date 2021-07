Sem Bolsonaro, Museu da Língua Portuguesa é reinaugurado após incêndio

Divulgação Museu

Com a presença dos presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, além dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado neste sábado, em São Paulo.

Convidado a participar do evento, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu e preferiu participar de uma motociata com apoiadores em Presidente Prudente, no interior paulista .

Atingindo por um incêndio, em dezembro de 2015, o espaço, que está localizado junto à Estação da Luz, foi reconstruído após quase seis anos

Em discurso, o presidente de Portugal, enalteceu o ocorrido. “Aqui viemos para não esquecer as cinzas do passado, mas a partir delas construir hoje o futuro. Esta é uma celebração do futuro, o futuro da nossa língua no mundo”, apontou Rebelo de Sousa, que, na ocasião, concedeu ao Museu a medalha da ordem de Camões, destinada a pessoas e instituições notáveis.

Vale lembrar que a reinauguração ocorreu na mesma semana em que a Cinemateca Brasileira pegou fogo e afetou o acervo audiovisual brasileiro.