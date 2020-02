Selic bate novo recorde e financiamentos ficam mais em conta

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reduziu, em várias de suas linhas de crédito, as taxas de juros em virtude da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que reduz a taxa básica de juros da economia (Selic) de 4,5% para 4,25% ao ano.

As novas taxas passam a valer de forma imediata para as linhas do Bandes que são indexadas pelo indicador. Essa queda estimula investimentos via financiamento bancário, dando ao empreendedor mais uma alternativa para movimentar negócios e promover o crescimento da economia do Estado.

Para o diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, os cortes tornam as linhas de crédito do banco ainda mais atrativas. “Com a nova queda da Selic, nossos programas de financiamento ficam ainda mais competitivos. Com a redução e as mudanças de rumo que estamos fazendo no Estado a esperança é que o ambiente de negócios fique mais propício para investimentos sejam acelerados”, destaca Maurício.

A Selic é a taxa básica de juros da economia e é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

A queda da Selic estimula a economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e, consequentemente, o consumo, resultando em mais emprego e recuperação da economia.

Como chegar ao crédito do Bandes

Qualquer empreendedor pode procurar o Bandes. Basta ligar para o Bandes Atende, no 0800 283 4202, ou acessar o site e se informar sobre como se tornar cliente do banco. O atendimento também pode ser feito presencialmente na sede do banco.

